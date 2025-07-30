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В Бишкеке прошёл волейбольный турнир среди команд жилмассивов

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке завершился волейбольный турнир среди юношей и девушек до 16 лет, представлявших жилмассивы столицы. Соревнования проходили на протяжении двух недель на базе спортивного комплекса "Асылбаш" и собрали 192 участника.

С 7 по 14 июля соревновались девушки, а с 14 по 21 июля на площадку вышли юноши. Организатором турнира выступил Департамент физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека.

Победители турнира среди юношей:

1-е место - команда "Асылбаш"

2-е место - команда "Асылбаш-2"

3-е место - жилмассив "Ак Орго"

Победители турнира среди девушек:

1-е место - жилмассив "Ак Ордо"

2-е место - жилмассив "Ак Орго"

3-е место - жилмассив "Ак Орго-2"

Турнир способствовал популяризации волейбола среди молодёжи и укреплению спортивной культуры в столичных жилмассивах.


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URL: https://www.vb.kg/448728
Теги:
волейбол, Бишкек
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