В Бишкеке прошёл волейбольный турнир среди команд жилмассивов

В Бишкеке завершился волейбольный турнир среди юношей и девушек до 16 лет, представлявших жилмассивы столицы. Соревнования проходили на протяжении двух недель на базе спортивного комплекса "Асылбаш" и собрали 192 участника.

С 7 по 14 июля соревновались девушки, а с 14 по 21 июля на площадку вышли юноши. Организатором турнира выступил Департамент физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека.

Победители турнира среди юношей:

1-е место - команда "Асылбаш"

2-е место - команда "Асылбаш-2"

3-е место - жилмассив "Ак Орго"

Победители турнира среди девушек:

1-е место - жилмассив "Ак Ордо"

2-е место - жилмассив "Ак Орго"

3-е место - жилмассив "Ак Орго-2"

Турнир способствовал популяризации волейбола среди молодёжи и укреплению спортивной культуры в столичных жилмассивах.