Марат Ниязмат уулу водрузил флаг Кыргызстана на вершине Килиманджаро

Кыргызстанский путешественник Марат Ниязмат уулу покорил высочайшую точку Африки - гору Килиманджаро (5 895 м). На вершине он поднял флаг Кыргызстана и посвятил это достижение своему отцу, который недавно скончался.

"Он не смог увидеть этот момент, но я делаю это за нас двоих", - сказал Марат со слезами на глазах в видео, опубликованном в его Instagram.

Покорение Килиманджаро стало кульминацией его масштабного велопутешествия по Африке. Марат преодолел тысячи километров, проехав через Танзанию, Кению, Уганду, Сенегал и другие страны.

Путешествие кыргызстанец подробно освещал в соцсетях, делясь видео, фото и личными размышлениями. Подъём на вершину стал для него не только спортивным достижением, но и символом внутренней борьбы и памяти об утрате.

"Я нес крыло Кыргызстана на плечах, и пусть этот флаг увидит небо Африки", - написал он в подписи к одному из видео.