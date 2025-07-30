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Марат Ниязмат уулу водрузил флаг Кыргызстана на вершине Килиманджаро

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский путешественник Марат Ниязмат уулу покорил высочайшую точку Африки - гору Килиманджаро (5 895 м). На вершине он поднял флаг Кыргызстана и посвятил это достижение своему отцу, который недавно скончался.

"Он не смог увидеть этот момент, но я делаю это за нас двоих", - сказал Марат со слезами на глазах в видео, опубликованном в его Instagram.

Покорение Килиманджаро стало кульминацией его масштабного велопутешествия по Африке. Марат преодолел тысячи километров, проехав через Танзанию, Кению, Уганду, Сенегал и другие страны.

Путешествие кыргызстанец подробно освещал в соцсетях, делясь видео, фото и личными размышлениями. Подъём на вершину стал для него не только спортивным достижением, но и символом внутренней борьбы и памяти об утрате.

"Я нес крыло Кыргызстана на плечах, и пусть этот флаг увидит небо Африки", - написал он в подписи к одному из видео.


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URL: https://www.vb.kg/448733
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
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