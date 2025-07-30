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Кыргызстанец Эржан Кемелов завоевал бронзу на чемпионате Азии по таэквондо

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- Самуэль Деди Ирие
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Представитель Кыргызстана Эржан Кемелов завоевал бронзовую медаль на 6-м чемпионате Азии среди кадетов по таэквондо WT. Турнир проходил с 25 по 28 июля в Кучинге, Малайзия.

Кемелов выступал в весовой категории до 37 кг. На пути к бронзе он одержал победы над спортсменами из Ирака и Саудовской Аравии, уступив в полуфинале сопернику из Казахстана.

Отметим, что в мае этого года Эржан занял 5-е место на кадетском чемпионате мира. Его наставником является тренер Ассоциации таэквондо WT Кыргызстана Искендер Осмонов.

Эта награда стала очередным подтверждением высокого уровня кыргызстанских спортсменов на международной арене. Поздравляем Эржана с заслуженной медалью!


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URL: https://www.vb.kg/448734
Теги:
таэквондо, Кыргызстан
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