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В Чон-Алае изучили выращивание картофеля новых сортов

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- Светлана Лаптева
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На базе сельскохозяйственного кооператива "Жар-Башы" Чон-Алайского района Ошской области состоялся День поля, посвящённый выращиванию сельскохозяйственных культур.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, в мероприятии приняли участие фермеры, агрономы, специалисты аграрной сферы, а также не только фермеры из различных регионов Кыргызстана, но и предприниматели из Узбекистана, что позволило организовать международный обмен опытом.

В рамках Дня поля особое внимание было уделено технологии выращивания картофеля и демонстрации новых сортов элитной репродукции. В полевых условиях проходят испытание сорта картофеля: "Камелия", "Параз/Диз", "Коломбо" и "Ривейра". Участникам были представлены практические рекомендации, ответы на вопросы и живое общение с экспертами.

Также в рамках мероприятия прошёл аграрный семинар, на котором были освещены темы выбора сортов, устойчивости к болезням, урожайности и технологий хранения.

Подобные мероприятия способствуют повышению аграрной грамотности фермеров, правильному выбору сортов и развитию сельского хозяйства в регионе. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продолжит организовывать Дни поля и обмены опытом для поддержки местных фермеров.


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URL: https://www.vb.kg/448740
Теги:
Алайский район, сельское хозяйство, Кыргызстан
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