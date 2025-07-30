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За вымогательство взятки задержаны сотрудники Аксыйского РОВД

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники ГКНБ задержали троих сотрудников Аксыйского районного отдела внутренних дел за вымогательство взятки у жителя района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным ведомства, капитан милиции Ы.Р.Б., старший лейтенант Т.А. и старший лейтенант А.Б.Ы. незаконно проникли в дом заявителя, где обнаружили незарегистрированное охотничье ружье.

Угрожая уголовной ответственностью, милиционеры потребовали 30 тысяч сомов, которые им были переданы. Однако позже они продолжили вымогательство, в связи с чем потерпевший обратился в ГКНБ.

При передаче еще одной суммы - 20 тысяч сомов - милиционеры были задержаны с поличным. В ходе обыска по месту жительства начальника ПОМ было найдено ранее изъятое ружье.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/448742
Теги:
Аксыйский район, вымогательство, Джалал-Абадская область, милиция
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