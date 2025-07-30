Главы МИД Кыргызстана и Узбекистана обсудили стратегическое партнёрство

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провёл встречу с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках переговоров стороны рассмотрели весь спектр кыргызско-узбекского двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнёрства и обозначили шаги по реализации договорённостей, достигнутых на уровне президентов и правительств двух стран. Эти меры закреплены в Программе сотрудничества МИДов на 2025–2026 годы и в "Дорожной карте" по подготовке государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

Министры отметили высокий уровень политического диалога, активность контактов на высоком и высшем уровнях, а также выразили готовность продолжать взаимодействие в международных и региональных организациях, включая ООН, СНГ, ШОС, ОТГ и ОИС.

Переговоры прошли в атмосфере открытости и взаимного доверия. По итогам встречи стороны согласовали график будущих мероприятий и определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.