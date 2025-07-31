Олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана

Мировое спортивное сообщество потрясено трагической гибелью знаменитой немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер. 31-летняя олимпийская чемпионка погибла в результате несчастного случая во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане.

Как сообщили представители спортсменки, Дальмайер была смертельно травмирована в понедельник при попытке восхождения на вершину Лайла-Пик на высоте около 5 700 метров. Она поднималась в связке с напарником, когда на неё обрушились камни. Поиски тела продолжались два дня, и только во вторник спасатели обнаружили её, однако эвакуация оказалась невозможной из-за опасных погодных условий и риска новых обвалов.

Военные вертолёты не смогли добраться до места трагедии из-за сильного ветра, дождей и густых облаков. По словам её команды, постоянные камнепады и ухудшающаяся погода сделали любые попытки подъёма к месту гибели крайне опасными.

Дальмайер прибыла в северный Пакистан в конце июня и ранее успешно покорила вершину Большая Транго-Тауэр. Попытка восхождения на Лайла-Пик стала роковой.

Лаура Дальмайер вошла в историю мирового биатлона благодаря победам на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где она завоевала две золотые и одну бронзовую медали. Спортсменка завершила карьеру в 2019 году, посвятив себя экологическим проектам и работе в СМИ.

После ухода из спорта она выпустила детскую книгу о защите природы и стала экспертом немецкого телеканала ZDF по биатлону.

Гибель Дальмайер стала большой утратой для спорта и всех, кто знал и ценил её вклад в развитие биатлона.