Погода
$ 87.25 - 87.75
€ 101.62 - 102.62

Сын Франческо Тотти завершил карьеру футболиста

88  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кристиан Тотти, 19-летний сын чемпиона мира 2006 года и легенды итальянского футбола Франческо Тотти, принял решение завершить свою игровую карьеру. Об этом сообщает испанское издание As.

По информации СМИ, причиной ухода стали постоянное давление общественности и неизбежные сравнения с отцом, что негативно сказалось на развитии молодого игрока.

Кристиан играл на позиции центрального полузащитника, выступал за молодёжные команды "Ромы", "Фрозиноне", "Райо Вальекано", а также за клубы итальянской Серии D - "Авеццано" и "Ольбия".

Несмотря на завершение игровой карьеры, Тотти-младший намерен остаться в футболе и планирует работать в академии своего отца, занимаясь поиском и развитием новых талантов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448750
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  