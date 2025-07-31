Сын Франческо Тотти завершил карьеру футболиста

Кристиан Тотти, 19-летний сын чемпиона мира 2006 года и легенды итальянского футбола Франческо Тотти, принял решение завершить свою игровую карьеру. Об этом сообщает испанское издание As.

По информации СМИ, причиной ухода стали постоянное давление общественности и неизбежные сравнения с отцом, что негативно сказалось на развитии молодого игрока.

Кристиан играл на позиции центрального полузащитника, выступал за молодёжные команды "Ромы", "Фрозиноне", "Райо Вальекано", а также за клубы итальянской Серии D - "Авеццано" и "Ольбия".

Несмотря на завершение игровой карьеры, Тотти-младший намерен остаться в футболе и планирует работать в академии своего отца, занимаясь поиском и развитием новых талантов.