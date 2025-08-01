Луис Диас перешёл в "Баварию" за 75 млн евро

Колумбийский вингер Луис Диас официально стал игроком мюнхенской "Баварии". Немецкий клуб выкупил футболиста у "Ливерпуля" за сумму до €75 млн, включая бонусы. Контракт с "Баварией" подписан до лета 2029 года.

Переход Диаса стал одним из крупнейших трансферов этого лета. Изначально "Ливерпуль" отклонил предложение "Баварии", однако после увеличения суммы сделки до €75 млн клуб дал согласие, и футболист, желавший сменить команду, отправился в Мюнхен.

За четыре сезона в составе "Ливерпуля" Луис Диас стал ключевым игроком команды, особенно ярко проявив себя в сезоне 2024/25, где он забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.

Диас уже выразил радость по поводу перехода, отметив, что горд стать частью "Баварии" и рассчитывает завоевать с командой трофеи. В составе мюнхенцев он заменит на фланге Лероя Сане и Томаса Мюллера, которые покинули клуб, а также усилит атаку на фоне травмы Джамала Мусиалы.

Для "Ливерпуля" эта сделка стала частью масштабной перестройки под руководством нового тренера Арне Слота. С продажей Диаса суммарная прибыль клуба от трансферов за последний год превысила £190 млн.