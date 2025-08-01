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В Эл-Риаде Кыргызстан подтвердил приверженность целям устойчивого развития

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- Светлана Лаптева
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Кыргызская Республика приняла активное участие на Саммите ООН по продовольственным системам в Адис-Абебе (UNFSS+4), подтвердив свою твёрдую приверженность целям устойчивого развития, трансформации агропродовольственных систем и обеспечению продовольственной безопасности и питания.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Самат Насирдинов, провёл ряд двусторонних встреч с министрами сельского хозяйства других стран, представителями ООН, партнёрских организаций и международных финансовых институтов.

В ходе встреч обсуждались вопросы продовольственной безопасности, трансформации продовольственных систем, устойчивого сельского хозяйства, улучшения качества питания, внедрения инноваций, а также механизмы привлечения инвестиций и климатического финансирования в аграрный сектор.

Для Кыргызстана участие в UNFSS+4 имеет стратегическое значение. В стране завершена реализация Программы продовольственной безопасности и питания на 2019–2023 годы, и в 2025 году стартует новая Национальная программа на 2025–2030 годы.


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URL: https://www.vb.kg/448755
Теги:
ООН, Кыргызстан
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