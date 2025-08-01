Минсельхоз готовится запустить цифровую платформу "АИС Экспертиза"

В Кыргызстане продолжается цифровизация аграрного сектора. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР сообщает о подготовке к запуску новой автоматизированной информационной системы "АИС Экспертиза" (agro-expertise-kg).

Платформа разрабатывается для улучшения работы Департамента по сортовым испытаниям и экспертизе семян. Она призвана упростить учёт, управление, координацию и информационный обмен в рамках ведомства с помощью современных цифровых решений.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, система позволит в онлайн-формате:

подавать заявки на проведение лабораторных анализов посевных качеств семян и посадочного материала, заказывать экспертизу продовольственной пшеницы, регистрировать новые сорта, организовывать полевые инспекции посевов.

Также планируется автоматизация всего цикла – от подачи заявления до получения результата. Это существенно сократит бумажную волокиту и ускорит оказание услуг сельхозпроизводителям.

На первом этапе проект запущен в тестовом режиме. Поэтапное внедрение в работу начнётся уже в III квартале 2025 года и постепенно охватит все регионы страны.

Разработка и внедрение "АИС Экспертиза" - один из шагов Минсельхоза в направлении цифровой трансформации, направленной на повышение эффективности работы ведомства и доступности госуслуг для аграриев.