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Минсельхоз готовится запустить цифровую платформу "АИС Экспертиза"

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане продолжается цифровизация аграрного сектора. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР сообщает о подготовке к запуску новой автоматизированной информационной системы "АИС Экспертиза" (agro-expertise-kg).

Платформа разрабатывается для улучшения работы Департамента по сортовым испытаниям и экспертизе семян. Она призвана упростить учёт, управление, координацию и информационный обмен в рамках ведомства с помощью современных цифровых решений.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, система позволит в онлайн-формате:

  1. подавать заявки на проведение лабораторных анализов посевных качеств семян и посадочного материала,
  2. заказывать экспертизу продовольственной пшеницы,
  3. регистрировать новые сорта,
  4. организовывать полевые инспекции посевов.

Также планируется автоматизация всего цикла – от подачи заявления до получения результата. Это существенно сократит бумажную волокиту и ускорит оказание услуг сельхозпроизводителям.

На первом этапе проект запущен в тестовом режиме. Поэтапное внедрение в работу начнётся уже в III квартале 2025 года и постепенно охватит все регионы страны.

Разработка и внедрение "АИС Экспертиза" - один из шагов Минсельхоза в направлении цифровой трансформации, направленной на повышение эффективности работы ведомства и доступности госуслуг для аграриев.


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URL: https://www.vb.kg/448758
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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