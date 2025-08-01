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В Кыргызстане проверяют до 3 тысяч проб крови животных в день

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- Светлана Лаптева
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Отдел серологии Государственного учреждения "Центр ветеринарной диагностики и экспертизы" при Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов выполняет важнейшую задачу - профилактику и раннее выявление инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР, в сезон специалисты отдела ежедневно исследуют до 2–3 тысяч образцов крови. Основное направление - серологическая диагностика шести ключевых инфекций, представляющих опасность для скота: бруцеллёза, эпидидимита, хламидиоза, сапа, паратуберкулёза и инфекционной анемии лошадей.

- Эта работа - основа ветеринарной безопасности страны. Раннее выявление болезни позволяет предотвратить её распространение и минимизировать потери в животноводстве, - отмечают специалисты.

Все анализы проводятся с использованием современных методов, соответствующих международным стандартам. Полученные данные формируют базу для мониторинга эпизоотической ситуации и позволяют оперативно принимать меры.

Качество подтверждено: отдел серологии сертифицирован по международному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025:2019. Это гарантирует точность диагностики и укрепляет доверие к результатам не только внутри страны, но и на международном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/448759
Теги:
Кыргызстан, животные
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