На мясо в КР будет введено государственное ценовое урегулирование

В Кыргызстане на мясо будет введено государственное ценовое регулирование, сообщает пресс-служба МИнсельхоза КР.

Такое решение было принято на совещании под председательством заместителя председателя кабинета министров - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева.

Цель государственного регулирования - не допустить роста цен на мясо, контролировать перемещение скота через границу, а также ввести количественные ограничения на экспорт скота.

В ходе совещания Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции было поручено проводить постоянный мониторинг и анализ цен на мясо по всей стране.

Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при министерстве поручено усилить ветеринарно-санитарный контроль за частными предпринимателями, занимающимися перевозкой скота, а также совместно с Пограничной службой принять конкретные меры по борьбе с контрабандой.