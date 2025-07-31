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Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в "Марсель" и подписал контракт до 2027 года

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- Самуэль Деди Ирие
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Французский клуб "Олимпик Марсель" официально объявил о возвращении опытного форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. 36-летний нападающий подписал двухлетний контракт с возможностью продления до июня 2027 года.

Обамеянг возвращается в команду после сезона, проведённого в саудовском клубе "Аль-Кадисия", с которым он расторг контракт по обоюдному согласию. Нападающий выбрал возвращение в Европу, несмотря на более выгодные финансовые предложения из Азии и США.

Обамеянг уже выступал за "Марсель" в сезоне 2023/24, где стал одним из лидеров команды. За тот сезон он провёл 51 матч, забил 30 голов и отдал 11 результативных передач, став лучшим бомбардиром клуба и одним из любимцев болельщиков.

Тренер "Марселя" Роберто Де Зерби выразил уверенность, что возвращение Обамеянга значительно усилит атакующий потенциал команды в преддверии нового сезона и участия в Лиге чемпионов. Руководство клуба также рассчитывает на лидерские качества опытного игрока в составе, который будет обновлён в летнее трансферное окно.

Сам Обамеянг заявил, что рад возвращению в "Марсель".

"Для меня это особенный клуб и особенные болельщики. Я чувствую, что у нас есть незавершённое дело - я хочу помочь клубу выиграть трофеи и успешно выступить в Европе", - заявил форвард после подписания контракта.


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URL: https://www.vb.kg/448764
Теги:
Франция, футбол
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