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ПМЭФ едет на Иссык-Куль: Россия и Кыргызстан меняют правила игры в Евразии

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- Алина Мамаева
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Иссык-Куль этим летом становится не просто курортом, а точкой притяжения евразийской деловой элиты. С 13 по 15 августа здесь пройдет VII Кыргызско-Российский экономический форум. Кроме того, впервые в республики состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - одной из ключевых площадок формирования экономической повестки многополярного мира.

Решение провести выездную сессию ПМЭФ на Иссык-Куле - признание растущей роли Кыргызстана в евразийской экономике. Ожидается, что заместитель директора Фонда Росконгресс Алексей Вальков представит ключевые итоги ПМЭФ-2025, включая данные о подписании 1 тысячи 73 соглашений на сумму 6,5 трлн рублей.

"Я могу только поприветствовать проведение мероприятий такого уровня, как выездная сессия Петербургского международного экономического форума и Российско-кыргызский экономический форум на Иссык-Куле. Это особенно важно, учитывая, что ключевые направления нашей экономики и промышленности традиционно связаны с Россией", - говорит эксперт по вопросам экономики Михаил Петров.

По его словам, подобные форумы логично вписываются в планы страны по развитию транзитного потенциала - как по направлению север–юг, так и восток–запад.

"Кыргызстан издавна является важной транзитной территорией, и чем комфортнее условия мы создадим для движения грузов и финансов, тем быстрее сможем развиваться", - напоминает эксперт.

Действительно, Кыргызстан не только наблюдает, но активно включается в евразийскую интеграцию. Так, на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге республика подписала "дорожную карту" по сотрудничеству с Татарстаном и провела переговоры с "РУСАЛ" и "Росхимом" - от алюминиевых мостов до совместных химических производств.

Таким образом, для наших предпринимателей это окно в глобальный деловой мир без виз и перелетов. Как отметил председатель правления Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР) Артем Новиков, партнерство с ПМЭФ позволяет не просто приобщиться к аналитике и трендам, но и встроиться в цепочки поставок евразийского уровня.

Тематика форума не абстрактная. На повестке дня: цифровизация, транспортные коридоры, возобновляемая энергетика и туризм. Все то, что может стать точками роста для нашей республики.

"У нас с Россией схожее законодательство, устоявшиеся деловые связи и значительный опыт взаимодействия. И сейчас наша задача - сосредоточиться на создании логистических центров, торговых площадок для малого, среднего и, по возможности, крупного бизнеса, включая биржевые механизмы в рамках ЕАЭС. Необходима среда справедливого и аккуратного отношения к бизнесу - именно это и станет основой экономического роста", - подчеркивает Михаил Петров.

Яркий пример такого подхода - недавно заключенное соглашение РКФР с Wildberries. Оно позволит малому и среднему бизнесу выйти на крупнейшую онлайн-платформу региона и получить доступ к льготному финансированию от фонда.

Экономист также выделил ряд конкурентных преимуществ республики, а именно дешевую электроэнергию, природные ресурсы (вода, минеральные ископаемые).

"И мы нацелены на их развитие, в том числе через новые проекты - например, в сфере атомной энергетики. Эти ресурсы - важные компоненты для наращивания промышленного потенциала", - добавляет Петров.

Иными словами, у Кыргызстана сегодня есть все для промышленного рывка, а главное - партнеры с нужными компетенциями.

"У России - технологии, у Китая - капитал. Нам остается создать комфорт и справедливые условия для всех. Такой подход обеспечит устойчивый доход, развитие, а главное - создаст прочную основу будущего для наших детей и внуков", - заключил эксперт по вопросам экономики Михаил Петров.

Отметим, что предыдущий форум, состоявшийся в 2024 году, принес республике 10 инвестиционных соглашений на сумму свыше 20 млрд сомов. Были заявлены проекты по строительству ГЭС, ветровых станций, ремонту подвижного состава и развитию гостиниц, которые успешно реализуются в настоящее время.

В этом году ставки еще выше, аналитики ожидают, что уже к концу 2025 года Россия обгонит Китай и станет крупнейшим инвестором в Кыргызстан. Эти выводы подтверждаются статистикой. Так, в январе-марте этого года республика уже получила из России почти $56 млн прямых инвестиций. Это на 40,1% больше, чем в это же время годом ранее. При этом объем инвестиций из Китая превышает этот показатель лишь на $10 млн, а темпы роста более сдержанные - 25,4%.

Если ранее вопросы экономической интеграции традиционно обсуждались преимущественно на уровне столичных кабинетов, то VII Кыргызско-Российский экономический форум демонстрирует иной подход. Иссык-Куль становится неформальной площадкой, отражающей открытость Кыргызстана к сотрудничеству и его растущий инвестиционный потенциал. Проведение форума подтверждает готовность сторон к переходу от декларативных форматов к реальному запуску совместных проектов. Кыргызстан, используя преимущества географии, партнерских связей и продуманной внешнеэкономической политики, демонстрирует способность играть активную роль в евразийском экономическом пространстве.


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URL: https://www.vb.kg/448767
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан, Иссык-Куль
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