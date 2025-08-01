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Таэквондисты Кыргызстана завоевали 38 медалей на чемпионате мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по таэквондо (ИТФ) с триумфом выступила на чемпионате мира, проходившем с 22 по 27 июля в Барселоне. По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали 38 медалей, включая 15 золотых, 4 серебряные и 19 бронзовых. Об этом сообщила Федерация таэквондо КР.

В турнире приняли участие более 2000 спортсменов из 40 стран. Сборная Кыргызстана была представлена 29 участниками и добилась одного из лучших командных результатов на международной арене.

Особое внимание привлекли победы Искака Аскарбекова (вес до 70 кг) и Радомира Михайлова (до 76 кг), которые стали чемпионами мира среди взрослых в дисциплине "спарринг".

Подготовкой команды занимался тренер Эдуард Хегай, под руководством которого кыргызстанские таэквондисты добились исторического успеха на мировом уровне.


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URL: https://www.vb.kg/448772
Теги:
таэквондо, чемпионат мира, Кыргызстан
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