Таэквондисты Кыргызстана завоевали 38 медалей на чемпионате мира

Сборная Кыргызстана по таэквондо (ИТФ) с триумфом выступила на чемпионате мира, проходившем с 22 по 27 июля в Барселоне. По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены завоевали 38 медалей, включая 15 золотых, 4 серебряные и 19 бронзовых. Об этом сообщила Федерация таэквондо КР.

В турнире приняли участие более 2000 спортсменов из 40 стран. Сборная Кыргызстана была представлена 29 участниками и добилась одного из лучших командных результатов на международной арене.

Особое внимание привлекли победы Искака Аскарбекова (вес до 70 кг) и Радомира Михайлова (до 76 кг), которые стали чемпионами мира среди взрослых в дисциплине "спарринг".

Подготовкой команды занимался тренер Эдуард Хегай, под руководством которого кыргызстанские таэквондисты добились исторического успеха на мировом уровне.