КПФЛ наградила судей за вклад в развитие клубного футбола в стране

Профессиональная футбольная лига Кыргызстана (КПФЛ) в рамках концепции по развитию и повышению качества клубного футбола в стране вручила благодарственные письма и денежные премии судьям, добросовестно выполнявшим свои обязанности.

Награды получили следующие судьи:

Медербек Тайчиев - судья категории FIFA, признанный на международном уровне специалист;

Урмат Баялиев - судья национальной категории, опытный и преданный своему делу профессионал.

Официальные представители КПФЛ отметили, что поддержка судейского корпуса будет продолжена, а работа по повышению их профессионального уровня - усилена. Эта инициатива является важным шагом на пути к улучшению качества клубного футбола в Кыргызстане.

Развитие футбола в стране и укрепление судейского корпуса имеют большое значение для будущего спорта.