Погода
$ 87.25 - 87.70
€ 101.62 - 102.62

КПФЛ наградила судей за вклад в развитие клубного футбола в стране

205  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Профессиональная футбольная лига Кыргызстана (КПФЛ) в рамках концепции по развитию и повышению качества клубного футбола в стране вручила благодарственные письма и денежные премии судьям, добросовестно выполнявшим свои обязанности.

Награды получили следующие судьи:

Медербек Тайчиев - судья категории FIFA, признанный на международном уровне специалист;

Урмат Баялиев - судья национальной категории, опытный и преданный своему делу профессионал.

Официальные представители КПФЛ отметили, что поддержка судейского корпуса будет продолжена, а работа по повышению их профессионального уровня - усилена. Эта инициатива является важным шагом на пути к улучшению качества клубного футбола в Кыргызстане.

Развитие футбола в стране и укрепление судейского корпуса имеют большое значение для будущего спорта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448778
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  