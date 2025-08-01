Женская сборная Кыргызстана (U-20) сыграла с "Илбирсом"

Женская сборная Кыргызстана по футболу (U-20) провела контрольный матч против клуба "Илбирс" в рамках подготовки к грядущим турнирам.

В ходе встречи команда показала уверенную и слаженную игру. Авторами голов стали Гапарова, Махаматсалиева и Ишембиева, а Саякбаева отметилась дублем, существенно повлияв на итоговый счёт матча.

Товарищеская встреча стала важным этапом для тренерского штаба, который получил возможность протестировать тактические наработки и оценить готовность игроков к официальным соревнованиям.

Подобные матчи способствуют укреплению командного духа и повышению уровня подготовки сборной перед серьезными испытаниями.