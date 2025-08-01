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Задержаны экс-депутаты ЖК по делу о захвате угольного месторождения

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР продолжает системную работу по борьбе с коррупцией и защите прав инвесторов и добросовестных предпринимателей. На этот раз в поле зрения спецслужбы оказался факт незаконного захвата угольного месторождения в Нарынской области.

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, в ходе расследования было установлено, что бывшие депутаты парламента Ж. уулу А. и М. М. в разное время, прибегая к угрозам и другим незаконным методам, вынудили собственников компании, владеющей лицензией на разработку высоколиквидного месторождения, передать им контрольный пакет акций - без какой-либо оплаты.

Материалы проверки подтвердили доводы заявителя, после чего было возбуждено уголовное дело.

31 июля 2025 года Ж. уулу А. и М. М. были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения на период следствия.

Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления и круг лиц, возможно причастных к противоправным действиям.

В ГКНБ подчеркивают, что работа по защите прав бизнеса будет продолжена, а общественность своевременно информирована о результатах расследования.

Под инициалы Ж. уулу А. и М. М. подходят экс-депутаты Жунус уулу Алтынбек и Малабаев Муратбек.


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URL: https://www.vb.kg/448782
Теги:
ГКНБ, задержание, уголь, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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