Задержаны экс-депутаты ЖК по делу о захвате угольного месторождения

ГКНБ КР продолжает системную работу по борьбе с коррупцией и защите прав инвесторов и добросовестных предпринимателей. На этот раз в поле зрения спецслужбы оказался факт незаконного захвата угольного месторождения в Нарынской области.

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, в ходе расследования было установлено, что бывшие депутаты парламента Ж. уулу А. и М. М. в разное время, прибегая к угрозам и другим незаконным методам, вынудили собственников компании, владеющей лицензией на разработку высоколиквидного месторождения, передать им контрольный пакет акций - без какой-либо оплаты.

Материалы проверки подтвердили доводы заявителя, после чего было возбуждено уголовное дело.

31 июля 2025 года Ж. уулу А. и М. М. были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения на период следствия.

Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления и круг лиц, возможно причастных к противоправным действиям.

В ГКНБ подчеркивают, что работа по защите прав бизнеса будет продолжена, а общественность своевременно информирована о результатах расследования.

Под инициалы Ж. уулу А. и М. М. подходят экс-депутаты Жунус уулу Алтынбек и Малабаев Муратбек.