Лукас Пакета оправдан по делу о ставках

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Бразилии Лукас Пакета полностью оправдан по делу о манипулировании желтыми карточками в матчах Премьер-лиги. После двухлетнего расследования независимая комиссия Английской футбольной ассоциации (ФА) признала, что обвинения в адрес футболиста не доказаны.

ФА выдвинула против Пакеты четыре обвинения, утверждая, что игрок намеренно получал карточки в матчах против "Лестера" (ноябрь 2022), "Астон Виллы" (март 2023), "Лидса" (май 2023) и "Борнмута" (август 2023), чтобы повлиять на рынок ставок. В случае признания вины футболисту грозила пожизненная дисквалификация, и из-за скандала в августе 2023 года сорвался его переход в "Манчестер Сити" за £85 млн.

"С первого дня я заявлял о своей невиновности перед лицом этих крайне серьезных обвинений. Я счастлив, что правда восторжествовала, и благодарен Богу, семье, болельщикам и клубу за поддержку", - заявил Пакета.

Клуб также выступил с заявлением. Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брейди отметила: "Мы рады, что Лукас оправдан. Несмотря на сильное давление, он оставался профессионалом и отдавался игре каждую неделю".

ФА подтвердила, что основные обвинения по правилу E5 не были доказаны, однако два менее серьезных нарушения за неполное сотрудничество с расследованием признаны. Пакете, вероятнее всего, будет назначен штраф. Полный текст решения комиссии ожидается в ближайшие недели.

Адвокат футболиста, Аластэр Кэмпбелл, отметил стойкость клиента: "Лукас проявил невероятную силу духа в этом испытании. Теперь он может сосредоточиться на главном - футболе и семье".