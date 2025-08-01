Соглашение кабмина КР и RECA: солнечная энергетика мощностью 1900 МВт

25 июля в Бишкеке Кабинет Министров Кыргызской Республики и компания RECA LLC – ROX Energy Global официально подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства солнечной электростанции общей установленной мощностью до 1900 МВт. Это соглашение рассматривается как одна из важнейших вех в рамках долгосрочной стратегии страны, направленной на создание устойчивой, современной и независимой системы чистой энергетики.

Стратегические направления развития возобновляемой энергетики в Кыргызстане

Кыргызстан обладает богатым потенциалом возобновляемых источников энергии, предоставленным природой. К числу таких ресурсов относятся малая гидроэнергетика, солнечная и ветровая энергия. Потенциал малой гидроэнергетики оценивается приблизительно в 142,5 миллиарда кВт⋅ч в год. В настоящее время около 90% всей электроэнергии в стране сейчас производится за счёт гидроэлектростанций. Тем не менее, диверсификация энергетических источников является необходимым шагом для обеспечения энергетической безопасности государства, особенно в условиях стремительного роста спроса на электроэнергию.

В этом контексте Правительство придаёт особое значение развитию солнечной энергетики как ключевому направлению для диверсификации источников энергоснабжения, снижения зависимости от гидроэнергетики, которая подвержена влиянию климатических изменений и сезонных колебаний, а также для сокращения использования ископаемого топлива - глобального экологического вызова.

Благодаря благоприятному географическому положению и тёплому солнечному климату, в Кыргызстане насчитывается более 270 солнечных дней в году, что соответствует потенциальному объёму производства солнечной энергии примерно в 5,3 миллиарда кВт⋅ч в год. Это представляет собой значительное преимущество для развития возобновляемых источников энергии, особенно солнечной генерации.

Согласно данным Международного энергетического агентства (IEA) и Всемирного банка (World Bank/ESMAP), уровень солнечной радиации в регионе Иссык-Куль составляет около 5,4 кВт⋅ч/м² в сутки, что считается оптимальным показателем для реализации промышленных проектов в сфере солнечной энергетики. Кроме того, Кыргызстан в настоящее время является частью Объединённой энергосистемы Центральной Азии (Central Asia Power System - CAPS), что предоставляет стране стратегическое преимущество в подключении и расширении потенциала передачи электроэнергии в соседние государства, такие как Казахстан, Узбекистан и Китай.

Реализация стратегии энергетического перехода Кыргызстана

Развитие сектора возобновляемых источников энергии является одним из приоритетных направлений в энергетической политике Кыргызской Республики. Правительство создало благоприятные условия для реализации проектов в области возобновляемой энергетики и привлечения иностранных инвестиций в данный сектор.

В этом направлении ключевую роль играет компания RECA LLC - дочернее предприятие глобальной энергетической группы ROX (ROX ENERGY GLOBAL), специализирующееся на развитии чистой энергетики и осуществляющее деятельность в Кыргызской Республике. Инвестиционное соглашение, заключённое RECA LLC, направлено на строительство солнечной электростанции с предполагаемой установленной мощностью до 1900 МВт и станет важным элементом долгосрочной стратегии Кыргызстана по устойчивому энергетическому развитию. Кроме того, проект будет способствовать реализации целей в области "зелёного" роста и энергетического перехода в Центральноазиатском регионе.

Представитель RECA LLC выступил с речью на торжественной церемонии подписания.

Проект будет реализован в селе Кызыл Орук, аймак Тору-Айгыр, Иссык-Кульская область. Согласно информации от RECA LLC, реализация проекта планируется с обязательным соблюдением международных стандартов в области инженерии, охраны труда, экологии и социальных аспектов, - включая такие нормы, как Стандарты деятельности IFC (IFC Performance Standards) и Принципы Экватора (Equator Principles), в зависимости от масштабов и финансовой структуры проекта.

Представители компании также отметили, что в рамках проекта будет отдан приоритет использованию передовых технологий солнечных фотоэлектрических панелей и систем накопления энергии. Кроме того, будет активно развиваться сотрудничество с местными сообществами с целью обеспечения положительного социально-экономического воздействия проекта.

Министр энергетики Кыргызской Республики дал высокую оценку сотрудничеству сторон в области развития зелёной энергетики.

По оценке министра энергетики Кыргызской Республики Талаибека Ибраева, реализация проектов, подобных тому, что осуществляет RECA LLC, способствует не только увеличению установленной мощности, но и стимулирует развитие технологий, укрепляет инвестиционный климат и улучшает уровень жизни населения.

"Мы высоко ценим данное сотрудничество и уверены, что оно станет прочной основой для дальнейших совместных инициатив", - подчеркнул Талаибек Ибраев.

Выступая на церемонии подписания инвестиционного соглашения, директор компании RECA LLC госпожа Чан Тхи Нгок Чау отметила: "Результаты, свидетелями которых мы сегодня являемся, являются не только плодом совместных усилий, но и наглядным подтверждением единого стратегического видения между государственным и частным секторами в продвижении зелёного, устойчивого и надёжного энергетического будущего Кыргызстана".

Непосредственно после церемонии подписания компания RECA LLC торжественно приступила к реализации проекта в селе Кызыл Орук в присутствии министра Талаибека Ибраева и господина Нгуен Зуи Биня, председателя ROX Energy Global.

Министр Талаибек Ибраев принял участие в церемонии начала реализации проекта в селе Кызыл Орук сразу после подписания соглашения.

В условиях глобального ускорения внедрения чистых энергетических решений, при поддержке Правительства Кыргызской Республики, а также благодаря продуманным инвестициям в технологии и соблюдению международных экологических и социальных стандартов, проект обещает внести вклад не только в обеспечение национальной энергетической безопасности, но и принести реальную пользу местным сообществам и экономике региона Центральной Азии в целом.