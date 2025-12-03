Погода
Определены тарифы на поезда из Бишкека в крупнейшие города РФ и РК

- Назгуль Абдыразакова
ГП "Кыргыз темир жолу" сообщило о доступных пассажирских рейсах в ряд городов России и Казахстана. Билеты на поезда предлагаются по следующим направлениям: Бишкек – Оренбург (от 8 600 сомов), Бишкек – Самара (от 9 900 сомов), Бишкек – Москва (от 12 900 сомов), Бишкек – Астана (от 5 800 сомов), Бишкек – Екатеринбург (от 9 700 сомов) и Бишкек – Казань (от 12 500 сомов).

В компании уточняют, что стоимость билетов может меняться в зависимости от способа оформления, наличия мест, категории поезда и вагона, а также курса швейцарского франка к сому.

Пассажиры могут воспользоваться рядом бесплатных услуг, среди которых провоз ребёнка до 5 лет без отдельного места, ручной клади до 36 кг, складной детской коляски, оборудования для людей с ограниченной подвижностью и домашних животных в контейнерах. Также разрешён бесплатный провоз собаки-поводыря.

Кроме того, "Кыргыз темир жолу" отмечает ряд преимуществ железнодорожных поездок: безопасность, точное расписание, постельное бельё, включённое в стоимость, и возможность возврата билета без штрафа за 24 часа до отправления. Пассажиры также могут сделать одну остановку по маршруту до 10 дней и при необходимости продлить действие билета по медицинским показаниям.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

0705 07 66 96, (0312) 30 02 09.


Теги:
Казахстан, Россия, поезд, Кыргыз темир жолу
