Кыргызстанские борцы взяли 3 бронзы в Польше

Кыргызские спортсмены завоевали три бронзовые медали в первый день международного турнира по греко-римской борьбе "Pytlasinski", который проходит в Польше, в городе Варшава.

В составе национальной сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе награды завоевали:

- Асан Жанышов (весовая категория до 87 кг),

- Ырыскелди Максатбек уулу (до 77 кг),

- Ырыскелди Хамзаев (до 72 кг).

Турнир проводится ежегодно и посвящён светлой памяти легендарного польского борца Владислава Пытлясиньского. В этом году он стартовал 30 июля и собрал сильнейших борцов со всего мира.

В Кыргызстане победу спортсменов встретили с радостью и поддержкой. Многие болельщики считают, что кыргызские борцы были достойны золота. "Это ребята, которые могли взять золото", - написал один из фанатов в соцсетях.

Соревнования продолжаются, и впереди у кыргызстанцев ещё есть шанс побороться за медали более высокого достоинства.