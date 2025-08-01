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Кыргызстанские борцы взяли 3 бронзы в Польше

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызские спортсмены завоевали три бронзовые медали в первый день международного турнира по греко-римской борьбе "Pytlasinski", который проходит в Польше, в городе Варшава.

В составе национальной сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе награды завоевали:

- Асан Жанышов (весовая категория до 87 кг),

- Ырыскелди Максатбек уулу (до 77 кг),

- Ырыскелди Хамзаев (до 72 кг).

Турнир проводится ежегодно и посвящён светлой памяти легендарного польского борца Владислава Пытлясиньского. В этом году он стартовал 30 июля и собрал сильнейших борцов со всего мира.

В Кыргызстане победу спортсменов встретили с радостью и поддержкой. Многие болельщики считают, что кыргызские борцы были достойны золота. "Это ребята, которые могли взять золото", - написал один из фанатов в соцсетях.

Соревнования продолжаются, и впереди у кыргызстанцев ещё есть шанс побороться за медали более высокого достоинства.


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URL: https://www.vb.kg/448792
Теги:
греко-римская борьба, Польша, турнир, Кыргызстан
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