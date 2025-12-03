Погода
ГКНБ назвал реальные цифры браков между гражданами КР и КНР

ГКНБ опроверг сообщения о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая, распространившиеся в социальных сетях. По данным ведомства, с 2020 года официально зарегистрировано всего 129 таких браков, большинство из которых заключены между представителями этнических групп уйгурами, дунганами и другими - по обе стороны границы.

Количество браков между представителями титульной национальности и этническими китайцами (ханьцами) составляет 44 случая. При этом большинство таких семей выехали на постоянное место жительство в КНР.

В ведомстве подчёркивают, что данные процессы не влияют на демографическую ситуацию в Кыргызстане.

ГКНБ также напомнил об уголовной ответственности за распространение информации, провоцирующей разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной розни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448793
Теги:
ГКНБ, Китай, Кыргызстан
