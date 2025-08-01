Что ждет зрителей в "Рух Ордо" сегодня вечером

Сегодня, 1 августа, Чолпон-Ата превратится в столицу традиционного звучания. В культурно-этнографическом центре "Рух Ордо" стартует Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки "Рух Санат".

С 20:00 до 21:30 гостей ждет музыкальное путешествие сквозь страны, культуры и века - с участием артистов мировой сцены. Вход свободный.

На сцену под открытым небом выйдут: