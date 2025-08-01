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Что ждет зрителей в "Рух Ордо" сегодня вечером

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 1 августа, Чолпон-Ата превратится в столицу традиционного звучания. В культурно-этнографическом центре "Рух Ордо" стартует Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки "Рух Санат".

С 20:00 до 21:30 гостей ждет музыкальное путешествие сквозь страны, культуры и века - с участием артистов мировой сцены. Вход свободный.

На сцену под открытым небом выйдут:

  1. BANI (Грузия)
  2. Мужская полифония, энергетика современного шоу и голоса, способные пробраться под кожу. Их песни в чартах, а выступления - на крупнейших сценах мира.
  3. TURAN (Казахстан)
  4. Более 20 древних казахских инструментов, эпические кюи и театральное этно-шоу. Эти музыканты - культурные послы страны, которые уже покорили зрителей от Нью-Йорка до Токио.
  5. ZAII ZAMAN (Египет)
  6. Погружение в атмосферу арабского Золотого века - макамы, редкие мелодии Востока и инструментальная магия. Под звёздным небом Иссык-Куля она будет особенно чарующей.
  7. ДОБУН (Россия, Республика Саха)
  8. Шаманские барабаны, хомус, ритмы вечной мерзлоты - голос земли и духа северных народов, который не спутать ни с чем.
  9. IPEK YOLU ("Шелковый путь", Турция)
  10. Музыка, объединяющая тюркский мир. Отголоски древности, редкие инструменты и новые интерпретации мелодий, вдохновленных наследием Великого Шелкового пути.


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URL: https://www.vb.kg/448794
Теги:
концерт, Чолпон-Ата, Кыргызстан
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