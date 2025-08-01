Что ждет зрителей в "Рух Ордо" сегодня вечером

Сегодня, 1 августа, Чолпон-Ата превратится в столицу традиционного звучания. В культурно-этнографическом центре "Рух Ордо" стартует Всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки "Рух Санат".
С 20:00 до 21:30 гостей ждет музыкальное путешествие сквозь страны, культуры и века - с участием артистов мировой сцены. Вход свободный.
На сцену под открытым небом выйдут:
- BANI (Грузия)
- Мужская полифония, энергетика современного шоу и голоса, способные пробраться под кожу. Их песни в чартах, а выступления - на крупнейших сценах мира.
- TURAN (Казахстан)
- Более 20 древних казахских инструментов, эпические кюи и театральное этно-шоу. Эти музыканты - культурные послы страны, которые уже покорили зрителей от Нью-Йорка до Токио.
- ZAII ZAMAN (Египет)
- Погружение в атмосферу арабского Золотого века - макамы, редкие мелодии Востока и инструментальная магия. Под звёздным небом Иссык-Куля она будет особенно чарующей.
- ДОБУН (Россия, Республика Саха)
- Шаманские барабаны, хомус, ритмы вечной мерзлоты - голос земли и духа северных народов, который не спутать ни с чем.
- IPEK YOLU ("Шелковый путь", Турция)
- Музыка, объединяющая тюркский мир. Отголоски древности, редкие инструменты и новые интерпретации мелодий, вдохновленных наследием Великого Шелкового пути.