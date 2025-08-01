Итоги турнира по традиционной стрельбе из лука на Иссык-Куле

В Иссык-Кульской области состоялся международный турнир по традиционной и конной стрельбе из лука "Илбирс 4". В соревнованиях приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Казахстана и России.

По итогам турнира:

В стрельбе по кыргызскому буту на дистанции 50 м среди мужчин первое место занял россиянин Мирзаев Магомедариф, среди женщин - кыргызстанка Умуркулова Чолпонай.

В стрельбе по кыргызскому жамбы на дистанции 30 м среди мужчин лидировал россиянин Мирзаев Магомедариф, среди женщин - россиянка Валеева Дина.

В стрельбе по турецкой пуке на дистанциях 70 м и 60 м среди мужчин и женщин призовые места заняли спортсмены из России и Кыргызстана.

В командном зачёте первое место занял Казахстан, второе - Кыргызстан, третье - Россия.

Турнир способствовал развитию традиционной стрельбы из лука и укреплению дружбы между странами.