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Юношеская сборная Кыргызстана проведёт второй товарищеский матч с Бахрейном

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня, 1 августа, на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке юношеская сборная Кыргызстана (U-17) под руководством австрийского тренера Александра Бауэра встретится со сборной Бахрейна во втором товарищеском матче.

Первый поединок завершился победой кыргызстанской команды со счётом 4:3.

Товарищеские матчи проходят в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии 2026 года, которые пройдут в Бишкеке с 22 по 30 ноября.

Начало встречи в 21:00. Вход свободный. Кыргызский футбольный союз приглашает всех болельщиков поддержать национальную команду.


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URL: https://www.vb.kg/448803
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