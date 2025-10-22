В Ысык-Атинском районе при взрыве на заводе погибли двое рабочих

21 октября в селе Новопокровка Ысык-Атинского района произошёл взрыв на небольшом заводе по производству газоблоков, в результате которого погибли два рабочих.

По данным ГУВД Чуйской области, инцидент произошёл на южной стороне предприятия "НГБ", где по неустановленным причинам взорвалась цементная цистерна. На месте погибли рабочие 1991 года рождения Х.С. и 1964 года рождения Б.А.

Сообщение о происшествии поступило в ОВД Ысык-Атинского района, после чего на место выехала следственно-оперативная группа.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, опрашиваются свидетели, назначены экспертизы для установления причин взрыва.

По результатам проверки будет принято законное решение.