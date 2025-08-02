Глава айыл окмоту уверял Ташиева в "чистоте", но оказался под следствием

В рамках ознакомительной поездки в Джалал-Абадскую область заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ КР, генерал-полковник Камчыбек Ташиев провел встречу с главой Садырбаевского айыл окмоту Алишером Бекибаевым.

Во время открытого диалога в селе Массы Ноокенского района Ташиев поинтересовался, причастен ли глава айыл окмоту к возможным коррупционным схемам в земельной сфере. В ответ Бекибаев заверил, что "не вовлечён" и "готов понести ответственность", если будут выявлены нарушения.

Однако, по данным ГКНБ, проведенные впоследствии проверочные мероприятия и оперативно-розыскные действия показали обратное. Установлены многочисленные факты коррупции, допущенные Бекибаевым в бытность его заместителем, а затем главой Достукского айыл окмоту в 2019–2024 годах.

По информации спецслужб, Бекибаев, возглавляя постоянную жилищную комиссию, занимался незаконной реализацией муниципальных земель по заниженным ценам аффилированным лицам. Сделки проходили через фиктивные аукционы.

В качестве примеров:

Участок площадью 9620 кв. м был реализован за 209 700 сом, тогда как его рыночная стоимость составляла около 3,8 млн сом;

Другой участок - 325 кв. м - продан на торгах за 171 700 сом при рыночной цене не менее 438 тысяч сом.

Также установлены многочисленные факты продажи земель вне очереди - за денежное вознаграждение. Ради этого, по данным следствия, подделывались списки нуждающихся граждан.

В отношении А.Бекибаева возбуждено уголовное дело по статье 336 "Коррупция" Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Он задержан и водворён в СИЗО ГКНБ.

Следствие продолжается. Кроме того, ГКНБ выявило круг высокопоставленных лиц, с которыми Бекибаева связывают близкие отношения и которые, предположительно, причастны к организации выявленных схем. В их отношении также ведётся проверка.