Адылбек Касымалиев поздравил строителей с профессиональным праздником

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил работников строительной отрасли Кыргызстана с профессиональным праздником.

Текст поздравления председателя кабмина:

"Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Кыргызской Республики!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году ваш профессиональный праздник ознаменован значимой датой – 100-летием со дня создания первого государственного строительного органа нашей страны.

Это знаменательное событие – символ вековой истории созидания, упорного труда. За прошедшее столетие произошло обновление нашего народа и нашей земли, были возведены города и села, построены дороги и мосты, школы и больницы, заводы и гидроэлектростанции. Среди них Большой Чуйский канал – образец народного энтузиазма и флагман кыргызской энергетики – Токтогульская ГЭС. Ваш труд стал прочной предпосылкой для индустриального, инфраструктурного и социального развития суверенного Кыргызстана. Каждый построенный вами объект является символом процветания и будущего нашей страны.

Сегодня в условиях реализации Национальной программы развития до 2030 года строительная отрасль вновь находится в центре внимания государства. Перед нами стоят масштабные задачи – обеспечить устойчивое жилищное строительство, модернизировать транспортную и коммунальную инфраструктуру, активизировать застройку в регионах. И мы уверены, что эти цели будут достигнуты благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду.

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, стоявшим у истоков становления строительной сферы Кыргызстана, передавшим свои знания и традиции новому поколению.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных достижений, счастья и благополучия!"