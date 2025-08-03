Список нарушений, за которые придется доказывать знание ПДД прямо на дороге

С 1 сентября 2025 года в Кыргызстане вводится новый порядок контроля за водителями: при выявлении ряда серьезных нарушений сотрудники милиции смогут проводить экспресс-проверку знаний правил дорожного движения прямо на месте остановки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Байказы Айтыкул уулу.
Проверка будет проводиться при следующих нарушениях:
Нарушителям, не прошедшим проверку знаний на месте, будет предписано пересдать теоретический экзамен по ПДД.