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Список нарушений, за которые придется доказывать знание ПДД прямо на дороге

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- Карыпбай кызы Толгонай
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С 1 сентября 2025 года в Кыргызстане вводится новый порядок контроля за водителями: при выявлении ряда серьезных нарушений сотрудники милиции смогут проводить экспресс-проверку знаний правил дорожного движения прямо на месте остановки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Байказы Айтыкул уулу.

Проверка будет проводиться при следующих нарушениях:

  1. управление автомобилем в неисправном техническом состоянии;
  2. использование скрытых или нечитаемых государственных номерных знаков;
  3. отказ подчиниться требованиям сотрудников милиции;
  4. превышение допустимой скорости;
  5. проезд на запрещающий сигнал светофора;
  6. автохулиганство;
  7. передача управления лицу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  8. выезд на встречную полосу;
  9. установка незаконной тонировки или специальных сигналов;
  10. нарушение правил со стороны водителей крупногабаритного транспорта.

Нарушителям, не прошедшим проверку знаний на месте, будет предписано пересдать теоретический экзамен по ПДД.


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URL: https://www.vb.kg/448818
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