Власти Бишкека предлагают ввести новые правила содержания домашних животных

Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение проект новых правил, регулирующих содержание домашних питомцев и скота в черте города.
Согласно документу, владельцы собак, кошек и птицы обязаны регистрировать своих животных, соблюдать санитарно-ветеринарные нормы, своевременно проводить вакцинацию от бешенства и чумы, дегельминтизацию, не оставлять животных без присмотра, пищи и воды, а также не нарушать тишину в ночное время. При выгуле собак требуется наличие намордника и уборка за животным.
В многоквартирных домах разрешается содержать одну собаку с приплодом до двух месяцев и до двух кошек с потомством до трёх месяцев. В частных домовладениях - не более трёх собак или кошек с аналогичным возрастным ограничением потомства.
Предусмотрен также перечень запретов:
В документе также указаны допустимые нормы содержания сельскохозяйственных животных в частных подворьях. Стойловое содержание без выгула допускается при наличии оборудованных закрытых помещений с соблюдением санитарных требований:
Выпас скота разрешён только при наличии пастбищного билета.