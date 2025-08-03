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Власти Бишкека предлагают ввести новые правила содержания домашних животных

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение проект новых правил, регулирующих содержание домашних питомцев и скота в черте города.

Согласно документу, владельцы собак, кошек и птицы обязаны регистрировать своих животных, соблюдать санитарно-ветеринарные нормы, своевременно проводить вакцинацию от бешенства и чумы, дегельминтизацию, не оставлять животных без присмотра, пищи и воды, а также не нарушать тишину в ночное время. При выгуле собак требуется наличие намордника и уборка за животным.

В многоквартирных домах разрешается содержать одну собаку с приплодом до двух месяцев и до двух кошек с потомством до трёх месяцев. В частных домовладениях - не более трёх собак или кошек с аналогичным возрастным ограничением потомства.

Предусмотрен также перечень запретов:

  1. самовыгул собак;
  2. выгуливание в парках, скверах, на рынках, пляжах и детских площадках;
  3. содержание в общежитиях или многоэтажных домах при наличии у соседей медицинских противопоказаний (например, аллергии);
  4. перевозка собак в общественном транспорте и лифтах (за исключением собак-поводырей);
  5. прикармливание бездомных животных;
  6. выбрасывание домашних питомцев;
  7. дрессировка собак для боевых целей;
  8. выгул в состоянии алкогольного опьянения.

В документе также указаны допустимые нормы содержания сельскохозяйственных животных в частных подворьях. Стойловое содержание без выгула допускается при наличии оборудованных закрытых помещений с соблюдением санитарных требований:

  1. до двух коров с молодняком до года или двух бычков на откорме;
  2. одна свиноматка с приплодом до трёх месяцев или две головы на откорме;
  3. до десяти овец с приплодом;
  4. до пяти взрослых песцов;
  5. до десяти норок, кроликов или нутрий;
  6. до 50 голов птицы и до 300 цыплят до двух месяцев.

Выпас скота разрешён только при наличии пастбищного билета.


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URL: https://www.vb.kg/448820
Теги:
мэрия, Бишкек, животные
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