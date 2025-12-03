Погода
Садыр Жапаров с государственным визитом посетит Пакистан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа 3-4 декабря совершит государственный визит в Пакистан.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Сагынбек Абдумуталип.

"В рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, Президентом Асифом Али Зардари, Спикером Национальной ассамблеи (Нижняя палата Парламента) Сардаром Аязом Садиком и Председателем сената (Верхняя палата Парламента) Юсуфом Резой Гелани.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах, представляющих взаимный интерес, а также перспективы дальнейшего развития кыргызско-пакистанских отношений.

В рамках визита также состоится кыргызско-пакистанский бизнес-форум", - отметил Сагынбек Абдумуталип.

Справочно: Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Пакистаном были установлены 10 мая 1992 году.

Последний официальный визит Президента Кыргызской Республики в Исламскую Республику Пакистан состоялся в 2005 году.

Кыргызстан и Пакистан взаимодействуют в рамках таких международных площадок как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Организация исламского сотрудничества и Организация экономического сотрудничества.


