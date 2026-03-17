ДТП в Бишкеке: водитель погиб, пассажир в реанимации

16 марта 2026 года примерно в 21:10 гражданин Ж.И.Ж., 2001 года рождения, управляя автомобилем марки Chevrolet Camaro, двигался по улице Шабдан Баатыра в западном направлении.Он не справился с управлением: автомобиль наехал на бордюр, затем врезался в деревья и опрокинулся.

Водитель Ж.И.Ж. скончался на месте происшествия от полученных травм.

Пассажир Б.З.З., 2002 года рождения с травмами (переломы ключицы, лопатки и поясничного отдела позвоночника, а также повреждения лица и уха) был доставлен в городскую клиническую больницу №4, где госпитализирован в отделение реанимации.

Назначены все необходимые экспертизы. Автомобиль водворён на штрафную стоянку.

По итогам проверки будет принято решение в соответствии с нормами УПК Кыргызской Республики.