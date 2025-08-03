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На Иссык-Куле 30 джейранов выпустили на волю

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На участке Туз-Кол – Ордок Учар, расположенном в Тонском районе Иссык-Кульской области, состоялось мероприятие по выпуску джейранов в дикую природу с целью сохранения и восстановления биоразнообразия.

В 2021–2022 годах в рамках специального проекта из Республики Узбекистан было завезено 25 голов джейранов. Благодаря надлежащему уходу и благоприятным биологическим условиям их численность к сегодняшнему дню достигла 70 особей.

Из них 30 джейранов были выпущены на волю. Оставшихся джейранов в следующем году планируется размещение в других местах области, где создаются благоприятные условия.

Данное мероприятие является важным шагом в деле охраны дикой природы и восстановления популяции редких видов животных.


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URL: https://www.vb.kg/448824
Теги:
Кыргызстан, животные
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