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Саара Мызаева и Ким Енхо выиграли международный турнир Bishkek Open (ATF)

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке подходит к завершению престижный международный турнир Bishkek Open (ATF) среди теннисистов до 14 лет. Соревнования проходят на кортах "Тай-брейк" и собрали участников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Кореи, Гонконга и России.

В женском финале представительница Кыргызстана Саара Мызаева уверенно завоевала золотую медаль, победив соотечественницу Еву Гавшину со счётом 6:1, 6:0. Бронзу выиграла ещё одна кыргызстанка - Наима Кубанычбекова, обыгравшая теннисистку из Казахстана - 6:2, 6:3.

У мужчин чемпионом стал Ким Енхо из Южной Кореи. В финале он победил кыргызстанца Бакая Асеинова - 6:2, 6:4. Бронзовую медаль завоевал Калыс Казакбаев (Кыргызстан), выиграв матч за третье место - 7:5, 6:4.

Турнир Bishkek Open продолжает развиваться как важная площадка для молодых теннисистов региона. Окончательные результаты и имена всех победителей будут объявлены по завершении соревнований.


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URL: https://www.vb.kg/448826
Теги:
Южная Корея, теннис, Кыргызстан
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