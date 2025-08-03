Саара Мызаева и Ким Енхо выиграли международный турнир Bishkek Open (ATF)

В Бишкеке подходит к завершению престижный международный турнир Bishkek Open (ATF) среди теннисистов до 14 лет. Соревнования проходят на кортах "Тай-брейк" и собрали участников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Кореи, Гонконга и России.

В женском финале представительница Кыргызстана Саара Мызаева уверенно завоевала золотую медаль, победив соотечественницу Еву Гавшину со счётом 6:1, 6:0. Бронзу выиграла ещё одна кыргызстанка - Наима Кубанычбекова, обыгравшая теннисистку из Казахстана - 6:2, 6:3.

У мужчин чемпионом стал Ким Енхо из Южной Кореи. В финале он победил кыргызстанца Бакая Асеинова - 6:2, 6:4. Бронзовую медаль завоевал Калыс Казакбаев (Кыргызстан), выиграв матч за третье место - 7:5, 6:4.

Турнир Bishkek Open продолжает развиваться как важная площадка для молодых теннисистов региона. Окончательные результаты и имена всех победителей будут объявлены по завершении соревнований.