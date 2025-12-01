Эркин Чечейбаев освобожден от должности министра здравоохранения

Чечейбаев Эркин Маратович освобожден от занимаемой должности министра здравоохранения Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Досмамбетов Каныбек Моңолдорович назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Кыргызской Республики.

Кандидатура Досмамбетова вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра здравоохранения.

Ранее он возглавлял начальник Главного управления ГКНБ по Джалал-Абадской области