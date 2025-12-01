Садыр Жапаров: Мы обеспечили каждому избирателю право проголосовать

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 декабря, принял руководителей международных наблюдательных миссий. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства выразил глубокую признательность за то, что они приняли приглашение для наблюдения за досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Так, в страну прибыли 788 международных наблюдателей из 58 государств мира.

"Такое широкое представительство наблюдателей свидетельствует об огромном интересе международного сообщества к политическим процессам, происходящим в нашей стране", - отметил президент.

Он выразил уверенность, что их открытые и объективные оценки и рекомендации помогут Кыргызстану увидеть те недостатки, которые, возможно, могли остаться незамеченными, и определить дальнейшие шаги по укреплению демократических институтов.

Глава государства напомнил, что в Кыргызстане трижды происходили перевороты из-за несправедливого и непрозрачного избирательного процесса. Он подчеркнул, что кыргызское общество крайне чувствительно относится к честности голосования.

"Демократия - это не только право на критику и конкуренцию, но и обязанность строго соблюдать правила и уважать окончательный выбор народа", - акцентировал Садыр Жапаров.

Он обозначил, что в последние годы проделана значительная работа по совершенствованию избирательного законодательства и практики его применения.

Глава государства констатировал, что при подготовке к нынешним выборам были учтены рекомендации международных партнеров, особенно парламентских ассамблей и авторитетных международных организаций.

В частности, были использованы цифровые технологии, биометрическая идентификация избирателей, автоматическая система электронного подсчета голосов, онлайн-реестр избирателей и система дистанционного голосования.

Президент отметил, что обеспечено право каждого избирателя проголосовать на любом удобном для него избирательном участке.

Например, житель Ат-Башинского района, находясь в Бишкеке или даже зарубежом, получил возможность проголосовать за кандидата из собственного округа.

Так, в целях полного обеспечения избирательных прав граждан Кыргызской Республики, проживающих или временно находящихся за рубежом,

в этот раз за границей было открыто 100 избирательных участков,

тогда как в 2021 году их было 59.

Садыр Жапаров подчеркнул, что это решение получило положительную оценку со стороны наших соотечественников.

Он обозначил, что количество наших граждан, принявших участие в голосовании за пределами страны, увеличилось в три раза и составило 26 тыс человек. В 2021 году их было всего 9 тыс.

Глава государства также рассказал о планах разработать и систему онлайн-голосования, где будут учтены все вопросы идентификации и безопасности.

Кроме того, он акцентировал, что выборы прошли полностью по мажоритарной системе.

"Эта система отменила партийные списки, по которым мандаты распределялись кулуарно, и сделала акцент на личные качества кандидатов", - сказал Президент.

Далее председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Тынчтык Шайназаров в своем выступлении отметил, что наблюдательные миссии представили свои результаты по итогам парламентских выборов.

Кроме того, с результатами наблюдения выступили главы миссий. Они акцентировали, что избирательное законодательство Кыргызской Республики отвечает общепризнанным принципам и применимым нормам международного права и является достаточной правовой основой для свободного и демократического проведения выборов.

Главы миссии констатировали, что выборы были открытыми, справедливыми, конкурентными и соответствовали принципам проведения демократических выборов и обеспечили свободное волеизъявление граждан республики.

Главы миссии также положительно отметили введение мер по обеспечению гендерного равенства в связи с недавними изменениями мажоритарной избирательной системы, согласно которым не более двух из трех избранных депутатов могут быть представителями одного и того же пола.

Кроме того, положительно отмечено внедрение механизма дистанционного голосования, который позволяет гражданам проголосовать на ближайшем избирательном участке в случае, если они не могут голосовать на участке по месту своей постоянной регистрации. Решение ЦИК существенно расширить сеть зарубежного голосования, создав 100 избирательных участков в 34 странах и 89 городах, также способствовало повышению инклюзивности и доступности избирательного процесса.

Так, во встрече приняли участие главы миссий международного наблюдения: Глава миссии, первый заместитель Генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко, Глава миссии, Председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Махмадали Ватанзода, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, Координатор группы ПА ОДКБ, Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Казахстана Снежанна Имашева, Заместитель Генерального Секретаря ШОС Пяо Янфань, Заместитель Генерального Секретаря ОТГ Мирвохид Азимов, Депутат Мажилиса Казахстана Абзал Куспан, Директор по Азии Организации Исламского Сотрудничества Имран Садихов, Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев, Председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров, Председатель ИК Мальдивской Республики Захид Мохамед, Председатель Высшего избирательного Совета Турции Ахмет Йенер, Председатель ЦИК Таджикистана Бахтиер Тавар Худоерзада, Секретарь ЦИК России Наталья Бударина, Секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская и Советник по международным вопросам Генеральной избирательной комиссии Монголии Баттумур Чимеддорж.

В завершение Садыр Жапаров выразил благодарность за высокую оценку избирательного процесса и теплые отзывы и заключил, что будут приняты соответствующие решения на основе данных рекомендаций миссий. Он заключил, что эти выборы станут прочным фундаментом для дальнейшего укрепления политической стабильности в стране, развития экономики и улучшения жизни граждан.