В КР лицензирование частных школ полностью переводят в цифровой формат

С 8 декабря 2025 года все заявления и документы для получения лицензии на реализацию частными школами начального, основного и общего среднего образования принимаются только через автоматизированную систему Лицензирование. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Бумажные документы перестанут принимать после 18:00 5 декабря.

Переход на цифровую подачу заявлений направлен на упрощение процедуры лицензирования и повышение прозрачности процессов. Новый порядок введён в рамках программы Правительственных акселераторов по цифровой трансформации.

Частные образовательные организации теперь смогут подать заявление онлайн по ссылке.


