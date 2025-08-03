Ша'карри Ричардсон снялась с чемпионата США после ареста в аэропорту Сиэтла

Американская спринтерша и действующая чемпионка мира на дистанции 100 метров Ша'карри Ричардсон отказалась от участия в чемпионате США по легкой атлетике 2025 года после появления в СМИ информации о её аресте.

Ричардсон должна была выступить в полуфинале на дистанции 100 метров, ранее показав лучшее время сезона - 11.07 секунды и заняв второе место в предварительном забеге. Также планировалось её участие в забеге на 200 метров. Однако её имя было исключено из стартовых протоколов, и официальная причина отказа от соревнований не указана.

Согласно сообщениям американских СМИ, Ричардсон была арестована в воскресенье, 27 июля, в международном аэропорту Сиэтл-Такома. В официальных документах указано, что она была задержана по подозрению в домашнем насилии и временно помещена в следственный изолятор South Correctional Entity в городе Де-Мойн, штат Вашингтон. На следующий день спортсменка была освобождена по решению суда.

Инцидент стал очередным ударом по карьере легкоатлетки, которая уже переживала непростой сезон, восстанавливаясь после травмы и готовясь к защите титула чемпионки мира на дистанции 100 метров на предстоящем чемпионате мира в Токио в сентябре. Сейчас её участие в этом турнире находится под вопросом.