Рабочая группа Минприроды выявила износ очистных сооружений в регионах

Министерство природных ресурсов проводит проверку состояния очистных сооружений по стране. Межведомственную рабочую группу возглавляет первый заместитель министра Болот Джусупбеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Цель проверки - оценить состояние объектов, эффективность их работы и определить, что необходимо для модернизации.

27–28 ноября рабочая группа посетила очистные сооружения в городах Шопоков, Кара-Балта, Кант, Токмок и Орловка. Специалисты изучили техническое состояние объектов, степень изношенности оборудования, соблюдение экологических требований и возможности для увеличения мощности.

Муниципальные предприятия предоставили информацию о действующих технологиях очистки сточных вод, потребностях в ремонте и ключевых проблемах в эксплуатации. Департамент экологического мониторинга взял пробы сточных вод до и после очистки, чтобы определить эффективность работы систем.

По итогам проверки установлено, что большинство очистных сооружений нуждаются в обновлении оборудования, модернизации процессов и усилении контроля качества сточных вод. Министерство готовит дополнительные меры по улучшению состояния объектов и обеспечению экологической безопасности.


