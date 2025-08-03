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В Бишкеке продолжается строительство малой арены имени Долона Омүрзакова

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- Самуэль Деди Ирие
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провёл инспекцию строительных работ на объекте малой арены имени Долона Омүрзакова. Новая спортивно-культурная площадка рассчитана более чем на 5000 зрителей и возводится на улице Тоголок Молдо.

Как сообщили в мэрии, комплекс включает трёхэтажное здание с подвалом и подземной парковкой на 80 машиномест. Общая площадь арены составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. Генеральным подрядчиком выступает ОсОО "Евразия Строй Сервис".

Малая арена предназначена для проведения спортивных соревнований, концертов и других массовых мероприятий. В настоящее время на объекте ведётся монтаж крыши из сэндвич-панелей, прокладываются инженерные коммуникации, выполняются отделочные работы на первых двух этажах. Также осуществляется установка гипсокартонных перегородок и облицовка санузлов плиткой.

Строительство арены - один из ключевых городских проектов в сфере инфраструктуры и развития массового спорта. Ожидается, что после завершения работ объект станет важным культурным и спортивным центром столицы.


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URL: https://www.vb.kg/448833
Теги:
спорт, строительство, Бишкек, Кыргызстан
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