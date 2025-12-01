Погода
Самое время начинать новые дела. Гороскоп с 1 по 7 декабря

Наступает календарная зима и уже на этой неделе нас ожидает первое зимнее Полнолуние, которое состоится в пятницу, 5 декабря. Меркурий уже перешёл в прямое движение, что будет благоприятствовать запуску новых проектов, реализации возникших идей. Пробуксовки и переносы встреч завершатся. Самое время начинать новые дела, проводить всевозможные мероприятия, приступать к обучению, заниматься поставкой товара. До наступления Полнолуния – время продуктивных встреч, увлекательных и полезных бесед, в течение которых и могут появиться оригинальные проекты. С пятницы по воскресенье может появиться больше суеты. Переоценка возможностей и знаний способна привести к раздорам и непродуктивным спорам. Постарайтесь услышать собеседника, а не увлекаться собственными мыслями. Важно обратить внимание на здоровье. Расходование сил впустую может привести к недомоганию. Понедельник – активный и динамичный день. Полезны непродолжительные поездки, встречи. Вторник и среда благоприятствуют совершению покупок, сделкам с недвижимостью, решению финансовых вопросов, свиданиям. Благоприятное время для косметологических процедур, посещения парикмахера. Четверг – располагает к общению, проведению образовательных мероприятий, поездкам, переездам. В пятницу, день Полнолуния, постарайтесь не перегружать себя встречами, общением. Возникшая раздражительность способна навредить деловым и дружеским отношениям. В субботу и воскресенье стоит сделать акцент на семейном отдыхе.

Овен – многие планы будут меняться на ходу и во многом благодаря сообщениям, полученных от друзей и любимого человека. Принимая их предложения, вы совершите незапланированные поездки, побываете на интересных мероприятиях, что расширит и круг общения. Кардинальным изменениям подвергнутся планы на новогодние дни, что также пойдёт на пользу. Подвернутся возможности для пополнения казны и пренебрегать ими не стоит. В конце недели позаботьтесь о здоровье. Спокойной отдых окажется полезнее активного.

Телец – деловые переговоры активизируется, что позволит прийти к согласию и заключить договора, в том числе на 2026 год. Предстоит много непродолжительных поездок, участия в образовательных программах. Самое время решать вопросы логистики, заниматься поставкой товара. Благодаря расторопности и своевременному общению с влиятельными людьми удастся решить финансовые вопросы, увеличить доходы и решить значимые вопросы с документами. В последние дни недели не спешите с покупками, они окажутся невыгодными.

Близнецы – работа сдвинется мёртвой точки и появятся первые долгожданные результаты, в том числе и финансовые. Можно менять работу, либо браться за дополнительную. Устроив дела, вы неожиданно окажетесь на развлекательных мероприятиях, вечеринках. Благодаря настойчивости друзей и любимого человека в вашей жизни появится досуг. Приготовьтесь к приезду дорогих сердцу людей, либо сами готовьтесь к дальнему путешествию, которое может состояться в новогодние выходные дни.

Рак – устроятся отложенные встречи, состоятся долгожданные поездки, решатся вопросы с получением товара, посылок, а в учёбе удастся благополучно сдать тесты или экзамены, которые прежде вызывали затруднения. Полученные ответы, на ранее отправленные сообщения, завершат цикл длительного обсуждения сотрудничества, планов на новогодние мероприятия. Сбросив с плеч груз забот, вы сможете уделить время здоровью и общению с домочадцами.

Лев – ускорится решение вопросов связанных с получением денег, ремонтом в доме, а также покупками, сделками с недвижимостью. Меняющийся ритм жизни внесёт в вашу жизнь больше общения, вечеринок и свиданий. До Нового года остаётся не так много времени и полученные предложения помогут изменить приевшуюся программу торжества, добавив больше драйва и яркости. В последние дни недели воздержитесь от поспешных и необдуманных трат денег.

Дева – многое из задуманного в последнее время начнёт претворяться в жизнь. Встречи и поездки, различные собрания и выступления, деловые переговоры и дружеское общение будут сменять друг друга, наполняя жизнь радостными моментами побед и положительными эмоциями. Задумки домочадцев вернут вас к обсуждению значимых вопросов дома и семейной жизни. Благодаря их стараниям, вы сможете выкроить время для отдыха в семейном круга, восстановив силы и здоровье.

Весы – дополнительная работа не свяжет вас по рукам и ногам, как вам покажется изначально, зато поправит финансовое положение. Ради работы вам не придётся пересматривать планы и отказываться от намеченных поездок и свиданий. Без особых затруднений завершив дела, вы отправитесь на долгожданные встречи, презентации, тренинги и свидания. Диапазон мероприятий будет настолько широк, что вы и сами удивитесь насыщенности жизни.

Скорпион - более подходящего случая до новогодних праздников разобраться с делами уже не представится, а потому без долгих раздумий принимайтесь за работу. Некоторые клиенты и работодатели неожиданно вспомнят о вас, сделав дополнительные заказы или предложив новую работу. Пополнить казну перед праздниками не помешает, а потому соглашайтесь, пока деньги не ушли к более проворным конкурентам. Семейный досуг и вечеринки без вашего участия не пройдут, даже не смотря на занятость.

Стрелец – некоторое затишье в вашей жизни пошло на пользу не только здоровью. Понаблюдав за происходящим, вы смогли вычислить интриганов, понять цену истинной любви и дружбы, получая знаки внимания от преданных вам людей. Сделав выводы, вы готовы озвучить решения, которые повлияют на будущее деловых союзов и любовных отношений. Ваша речь на собрании или переговорах, усилит влияние, а признание, адресованное любимому человеку, создаст иной статус отношениям.

Козерог – увлечения друзей вызовут у вас неподдельный интерес, и вы решите приобщиться к их хобби. Открыв для себя новый мир, вы не только обогатитесь духовно, но и расширите круг общения, что поможет устроить личную жизнь и повлияет положительно на карьеру. Состоится отложенная встреча с руководством, которая сдвинет с мёртвой точки решение важного вопроса или получение документов. Возможно назначение на новую должность.

Водолей – встреча людей с которыми вы давно не общались будет одновременно приятной и полезной. Обменявшись хорошими новостями, вы найдёте общие интересы и восстановите общение, занявшись совместным делом. Устроив свидание, вы удивите выбором обстановки, решив уйти от привычных решений. Сами того не ведая, вы исполните мечту любимого человека. В работе вам сопутствует удача. Влиятельные люди готовы будут подписать документы, практически не вникая в их суть.

Рыбы – делитесь своими размышлениями при каждом удобном случае. Ваши выводы окажутся пророческими, а предложения перспективными. Неподдельный интерес к вашим идеям сделает вас популярными. Слава быстро распространится в соцсетях, что пойдёт на пользу делам и учёбе. На волне успеха, устройте рандеву. Совместная поездка с любимым человеком или посещение интересных мероприятий поможет лучше понять друг друга. Удачно пройдёт визит в госорганы или к руководству.

Астролог Андрей Рязанцев


