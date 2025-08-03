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"Неман" вышел в 1/4 финала квалификации Лиги конференций УЕФА

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- Самуэль Деди Ирие
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Белорусский "Неман", за который выступают кыргызстанцы Амантур Шамурзаев и Гулжигит Борубаев, продолжает успешное выступление в квалификации Лиги конференций УЕФА.

В 1/8 финала команда встречалась с клубом "Кошице" из Словении. В первом матче "Неман" одержал победу на выезде со счётом 3:2, а в ответной игре в Беларуси сыграл вничью - 1:1. По итогам двух матчей "Неман" вышел в 1/4 финала квалификационного этапа турнира.

Следующий соперник команды - клуб "Класвик" с Фарерских островов. Первая игра состоится в ночь на 6 августа в гостях.

Амантур Шамурзаев принял участие во всех матчах турнира без замен. Гулжигит Борубаев присоединился к команде летом и пока не выходил на поле.


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URL: https://www.vb.kg/448836
Теги:
Беларусь, футбол, Кыргызстан
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