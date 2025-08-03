"Неман" вышел в 1/4 финала квалификации Лиги конференций УЕФА

Белорусский "Неман", за который выступают кыргызстанцы Амантур Шамурзаев и Гулжигит Борубаев, продолжает успешное выступление в квалификации Лиги конференций УЕФА.

В 1/8 финала команда встречалась с клубом "Кошице" из Словении. В первом матче "Неман" одержал победу на выезде со счётом 3:2, а в ответной игре в Беларуси сыграл вничью - 1:1. По итогам двух матчей "Неман" вышел в 1/4 финала квалификационного этапа турнира.

Следующий соперник команды - клуб "Класвик" с Фарерских островов. Первая игра состоится в ночь на 6 августа в гостях.

Амантур Шамурзаев принял участие во всех матчах турнира без замен. Гулжигит Борубаев присоединился к команде летом и пока не выходил на поле.