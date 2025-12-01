Кыргызстан и Индия активизируют проекты в образовании и здравоохранении

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индии Бирендером Сингхом Ядавом, в ходе которой стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Кыргызстаном и Индией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Собеседники обсудили реализацию двусторонних проектов и отметили практические результаты сотрудничества. В частности, министр подчеркнул важность подписанных 17 ноября двух меморандумов о взаимопонимании по проектам в Центре общей врачебной практики и в Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова.

Посол Индии поздравил кыргызскую сторону с успешным проведением парламентских выборов 30 ноября 2025 года и положительно оценил преобразования, осуществляемые в стране. Отдельное внимание было уделено организации крупных международных мероприятий в Бишкеке.

Стороны также рассмотрели перспективы увеличения взаимной торговли, опираясь на договорённости, достигнутые на 4-й министерской встрече Диалога "Центральная Азия – Индия" прошедшей 5–6 июня 2025 года в Нью-Дели.

Кроме того, был проведён обмен мнениями по вопросам подготовки двусторонних визитов на высшем уровне.

По итогам встречи было подтверждено стремление сторон к дальнейшему всестороннему развитию дружеских кыргызско-индийских отношений.