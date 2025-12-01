Погода
$ 87.31 - 87.66
€ 100.57 - 101.57

Кыргызстан и Индия активизируют проекты в образовании и здравоохранении

169  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индии Бирендером Сингхом Ядавом, в ходе которой стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Кыргызстаном и Индией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Собеседники обсудили реализацию двусторонних проектов и отметили практические результаты сотрудничества. В частности, министр подчеркнул важность подписанных 17 ноября двух меморандумов о взаимопонимании по проектам в Центре общей врачебной практики и в Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова.

Посол Индии поздравил кыргызскую сторону с успешным проведением парламентских выборов 30 ноября 2025 года и положительно оценил преобразования, осуществляемые в стране. Отдельное внимание было уделено организации крупных международных мероприятий в Бишкеке.

Стороны также рассмотрели перспективы увеличения взаимной торговли, опираясь на договорённости, достигнутые на 4-й министерской встрече Диалога "Центральная Азия – Индия" прошедшей 5–6 июня 2025 года в Нью-Дели.

Кроме того, был проведён обмен мнениями по вопросам подготовки двусторонних визитов на высшем уровне.

По итогам встречи было подтверждено стремление сторон к дальнейшему всестороннему развитию дружеских кыргызско-индийских отношений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448838
Теги:
Индия, здравоохранение, образование, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  