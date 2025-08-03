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В Минобороны Кыргызстана отметили праздник строителей

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- Светлана Лаптева
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1 августа 2025 года в министерстве обороны Кыргызской Республики отметили профессиональный праздник строителей.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, мероприятие прошло под руководством временно исполняющего обязанности заместителя министра обороны полковника Азизбека Байбалаева, в нем приняли участие представители Управления делами президента, государственного предприятия "Кыргызстройсервис" при управлении делами, ОАО "Государственная ипотечная компания", ряда строительных компаний ОсОО и сотрудники Бишкекской базы использования и обеспечения жилья Министерства обороны.

В ходе церемонии был зачитан приказ министра обороны о награждении, а сотрудники, добившиеся успехов в службе, были награждены ведомственными медалями и почетными грамотами.

Отметим, что 100 лет назад, а именно 2 августа 1925 года, в Кыргызской Республике был создан первый строительный орган. А 1 июля 2025 года постановлением Кабинета министров №381 официально установлено 2 августа как "День строителя".


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URL: https://www.vb.kg/448839
Теги:
Министерство обороны, строительство
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