Сотрудники ГНС пресекли попытку незаконного ввоза золотых изделий

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики пресекли попытку незаконного ввоза золотых изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в аэропорту города Ош при проверке багажа одного из пассажиров были обнаружены золотые изделия (браслеты, цепочки и серьги) из стран - членов ЕАЭС общей стоимостью более 13, 9 млн сомов без соответствующих сопроводительных документов.

По данному факту незаконного ввоза были составлены соответствующие акты, и будут приняты меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Налоговая служба продолжает активную работу по выявлению и пресечению фактов оборота неучтённых и контрабандных товаров на территории страны.