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Кыргызстан и Китай обсудили расширение экспорта агропродукции

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- Светлана Лаптева
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В рамках Десятого совещания министров сельского хозяйства государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в городе Куньмин Китайской Народной Республики, состоялась двусторонняя встреча первого заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Жаныбека Керималиева с министром сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Цзюнем и его заместителем Чжан Чжили.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в аграрной сфере, включая развитие торгово-экономических связей. Особое внимание было уделено ускорению процедур, необходимых для подписания соответствующих протоколов, обеспечивающих экспорт агропромышленной продукции Кыргызской Республики на китайский рынок.

Стороны выразили готовность активизировать работу в данном направлении и подтвердили взаимную заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/448843
Теги:
Китай, сельское хозяйство, экспорт, Кыргызстан
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