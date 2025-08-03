Кыргызстан и Китай обсудили расширение экспорта агропродукции

В рамках Десятого совещания министров сельского хозяйства государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в городе Куньмин Китайской Народной Республики, состоялась двусторонняя встреча первого заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Жаныбека Керималиева с министром сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Цзюнем и его заместителем Чжан Чжили.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в аграрной сфере, включая развитие торгово-экономических связей. Особое внимание было уделено ускорению процедур, необходимых для подписания соответствующих протоколов, обеспечивающих экспорт агропромышленной продукции Кыргызской Республики на китайский рынок.

Стороны выразили готовность активизировать работу в данном направлении и подтвердили взаимную заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества.