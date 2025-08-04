В Кыргызстане ветеринары прошли обучение по диагностике болезней рыб

На базе государственного учреждения "Центр ветеринарной диагностики и экспертизы" при Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов прошёл трёхдневный семинар для сотрудников ветеринарных лабораторий, посвящённый диагностике болезней рыб.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза, обучение было организовано при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Лекции и практические занятия провели специалисты отделов серологии и вирусологии Приморского филиала Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции Российской Федерации.

В рамках семинара участники подробно обсудили широкий спектр заболеваний - от паразитарных и вирусных до бактериальных и незаразных. Особый акцент был сделан на патологиях, способных нанести серьёзный ущерб рыбному хозяйству.

Главная цель обучения - укрепить профессиональные знания ветеринарных специалистов, повысить их готовность к раннему выявлению заболеваний рыб и принятию необходимых мер. Программа включала клинические разборы, отработку практических навыков диагностики и анализ актуальных патогенов.

Такой формат обучения позволит специалистам применять знания на практике, способствуя развитию рыбного хозяйства страны и обеспечению населения безопасной, качественной продукцией.