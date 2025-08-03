В Бишкеке состоялось торжественное открытие нового монумента Айкол Манасу

В центре столицы состоялось торжественное открытие нового монумента Айкол Манасу - герою, чьё имя и дух стали воплощением национального самосознания кыргызского народа.

Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов подчеркнул, что фигура Манаса выходит далеко за пределы исторического или эпического образа.

"Манас - это не просто литературный герой. Это живая философия, основанная на единстве, созидании и великодушии. Его дух продолжает вдохновлять нас в XXI веке, особенно в условиях стремительных перемен и вызовов, на этапе сегодняшнего подъема нашего государства и динамичного роста показателей по всем направлениям. Манас учит нас побеждать не ссорами и рознью, а единством, терпением и справедливостью", - отметил Байсалов.

Особое внимание он уделил связи между духовным наследием Манаса и актуальной государственной политикой по укреплению общенациональной идентичности.

"Манас собрал объединенный народ (курама журт) и стал великим объединителем, и мы продолжаем этот путь сегодня. Наша Кыргызская Республика - многонациональная и многоконфессиональная страна. Новый величественный монумент - напоминание всем нам, что дух Манаса продолжает указывать нам путь, в том числе и в государственной программе "Кыргыз Жараны", утвержденной президентом Садыром Жапаровым, которая нацелена на воспитание единого гражданского самосознания и идентичности кыргызстанцев, вне зависимости от этнического происхождения", - подчеркнул он.

В завершение Эдиль Байсалов выразил благодарность всем, кто участвовал в создании нового монумента - мэрии столицы, министерству культуры, скульптору Тамиле Маматовой и всему творческому коллективу.